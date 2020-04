1° aprile: 100 anni ai tempi del coronavirus. Buon Compleanno nonna Aurelia!

Aurelia Giovagnoli Moretti

Le sarebbe piaciuto un mondo spegnere le 100 candeline insieme a tutta la sua grande famiglia; con i suoi 9 nipoti e i 14 pronipoti. Ma il pericolo coronavirus, non può certo essere ignorato; da qui la scelta di festeggiare solo insieme al figlio e alla nuora. Nonna Aurelia, del resto, non si è mai scoraggiata, di fronte alle difficoltà; provenendo da una realtà umile, rurale, ma ricca di valori. L'energia elettrica, in casa, la sperimentò per la prima volta dopo le nozze. Il matrimonio con il suo amato Lazzaro – scomparso dopo più di 50 anni insieme – portò 4 figli. Una vita, quella di Aurelia Giovagnoli Moretti, di duro lavoro: sia a casa che nei campi. E di tanto in tanto, in bicicletta, si recava a Rimini, per vendere al mercato i suoi galletti. Dopo tanti anni a Torraccia il trasferimento a Domagnano. È rimasta lucidissima, nonna Aurelia. Cammina, legge senza utilizzare gli occhiali, adora cucinare e lavorare all'uncinetto. Il tutto con il conforto di una fede inscalfibile.