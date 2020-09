3 settembre con mascherina e Tombola contingentata

Per partecipare agli eventi organizzati per l’anniversario di Fondazione della Repubblica, il 3 settembre, sarà obbligatorio l’uso della mascherina ed il rispetto del distanziamento interpersonale. Lo comunicano gli Istituti Culturali in una nota, in cui ricorda che saranno attuati i presidi necessari ed opportuni concordati con Protezione Civile e Dipartimento di Protezione ISS.

In particolare, per la Tombola, sarà dimezzato il numero delle presenze e aumentata la dimensione delle aree: sarà infatti collocato un secondo tabellone in Piazzale Calcigni. L’ingresso alle tre zone in cui sarà possibile partecipare all’estrazione sarà contingentato fino a un massimo di 2400 presenze: 1000 allo Stradone, 1000 in Piazzale Calcigni e 400 in piazza Sant’Agata.

Si precisa inoltre che sarà possibile accedere alle aree preposte esclusivamente in possesso di un apposito tagliando che sarà ricevuto al momento dell’acquisto delle cartelle (diversificati per colore a seconda della zona scelta). Per consentire l’accesso a familiari o amici, i tagliandi saranno forniti ad eventuali accompagnatori, secondo le modalità indicate dal punto cassa. Terminati i tagliandi non sarà possibile acquistare cartelle (a meno che essere già in possesso di tagliando precedentemente acquisito). Le cartelle possono essere acquistate mercoledì 2 settembre dalle ore 14.00 alle 20.00 presso il Cinema Concordia di Borgo Maggiore, oppure nella stessa giornata del 3 dalle 14.00 in appositi punti vendita situati in Città (arrivo Funivia Città, Porta del Paese, Teatro Titano, Piazzale Calcigni). L’accesso alle aree preposte per l’estrazione sarà possibile a partire dalle 17.30. Per tutta la durata dell’estrazione sarà obbligatorio l’uso delle mascherina e il distanziamento di almeno un metro. Non sarà possibile circolare o passeggiare all’interno dell’area.

Anche l’accesso ai concerti e spettacoli sarà regolamentato con posti a sedere distanziati, con obbligo di mascherina.



Programma

La giornata di giovedì 3 settembre inizierà al mattino con la suggestiva cerimonia dell’alza bandiera in Piazza della Libertà, dove confluirà il Corteo delle Forze armate (Milizia, Guardia di Rocca e Guardia Nobile) accompagnato dalle note della Banda Militare. Alle ore 10.00 in Basilica del Santo verrà celebrata la Messa Solenne alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti e con la partecipazione della Corale di San Marino; subito dopo avrà luogo la Processione con la Reliquia del Santo per le Vie del Paese. Seguirà alle ore 10.30, per le vie del centro storico la lettura del Bando dei Balestrieri che annuncerà il Palio delle Balestre Grandi in onore del Santo Fondatore. Alle ore 14.30 dalla Porta San Francesco partirà il corteo storico, composto da balestrieri, dame, sbandieratori, musici e figuranti negli splendidi costumi medioevali; alle ore 15.00 presso la Basilica del Santo, avverrà la benedizione della Reliquia del Santo e i balestrieri rivolgeranno la preghiera al Santo Patrono; alle ore 15.30, giunti alla Cava dei Balestrieri, i rappresentanti dei nove Castelli della Repubblica si disputeranno il Palio delle Balestre Grandi (ingressi contingentati, con posti a sedere distanziati). Alle ore 17.00 presso la Basilica del Santo, verrà celebrata la Santa Messa e la benedizione con la Reliquia del Santo Dalle ore 17.15 nelle contrade del centro si svolgerà la Sfilata del corteo storico Alle 17.30 in Piazza della Libertà si esibirà la Banda Militare della Repubblica di San Marino diretta dal Maestro Stefano Gatta con la voce di Sara Jane Ghiotti, per il tradizionale e suggestivo Concerto alla presenza dei Capi di Stato, quest’anno in omaggio alla musica di Ennio Morricone.

Concluso il concerto alle ore 19,00 presso il Piazzale Lo Stradone, Piazzale Calcigni, Piazza Sant’Agata, si terrà l’estrazione della tradizionale e ricca tombola: 15.000 euro il premio per la prima tombola, 7.500 euro per la seconda, 2.500 euro per la cinquina. n caso di maltempo l’estrazione della tombola verrà rinviata a domenica 6 Settembre, nello stesso luogo e alla stessa ora.

Alle ore 21.15 presso il campo Bruno Reffi “Jbees in Orchetra” – il meglio della disco 70/80….e non solo!” con Jbees, Orchestra Rimini Classica, e Corale di San Marino. Special Guest Monica Hill, Roberto “Moghe” Moretti, Mario Mosca, Emanuele Franca. (ingressi contingentati, obbligo mascherine, posti a sedere limitati) L’ingresso è a offerta libera. I proventi saranno devoluti alla Protezione Civile di San Marino, per l’emergenza COVID 19). Al termine si staglieranno nel cielo fantastici fuochi artificiali a conclusione dei festeggiamenti.