94 i casi attivi, un anno fa erano 318

Sono saliti a 94 i casi attivi di Covid in Repubblica alla mezzanotte di ieri, cinque in più rispetto agli 89 di giovedì scorso. Il 14 novembre di un anno fa erano 318 e 16 i ricoveri, a fronte dei quattro attuali. Oggi intanto, dopo la pausa del week end, sono riprese anche le somministrazioni delle terze dosi col vaccino Pfizer agli Over 50. Secondo il monitoraggio dell'Oms Europa su 54 paesi considerati, San Marino si trova al 40° posto, quindi tra quelli con minor incidenza dei nuovi contagi nelle ultime due settimane. Ancora meglio l'Italia, al 44° posto. I paesi invece che, sotto questo profilo, stanno affrontando la situazione più critica sono Slovenia, Croazia, Georgia, Slovacchia e Austria.