A 15 anni dalla morte di Renata Tebaldi. II ricordo di un'artista impareggiabile

Renata Tebaldi moriva 15 anni fa, il 19 dicembre, proprio a San Marino cui era legata da un profondo affetto e circondata dagli amici più cari, quelli a cui ha autorizzato la costituzione di una Fondazione che perpetrasse il suo ricordo e che diventasse un punto di riferimento per i giovani cantanti. Il 2019 è stato per la Fondazione Renata Tebaldi un anno di grandi eventi, ricordando l’anniversario dalla scomparsa e parimenti i 3 lustri di propria attività. E ieri il ricordo dell'artista da parte del Teatro alla Scala, dove la Voce d'angelo fu indimenticabile protagonista dal 1946 al 1960 nelle registrazioni proposte dai relatori di "Ritratto d’artista: Renata Tebaldi, la vita e il belcanto", l’evento che la Fondazione Renata Tebaldi ha organizzato insieme al Teatro stesso in occasione del 15° anniversario della scomparsa dell’artista. Stephen Hastings, corrispondente di Opera News, Carla Maria Casanova, giornalista e scrittrice e Giovanni Gavazzeni, musicologo e critico musicale hanno proposto al pubblico registrazioni degli anni in cui la Tebaldi era all’apice della carriera insieme al ricordo personale. Il saluto della Fondazione è stato portato da Rossella Fugaro e Barbara Andreini, a nome del Presidente Niksa Simetovic.