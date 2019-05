Abili alla felicità, sold out al Nuovo per Paolo Ruffini

Sold out al Teatro Nuovo di Dogana per Up and Down, lo spettacolo del comico Paolo Ruffini. La risata è una cosa seria e scherzare con la disabilità, attraverso il filtro della leggerezza, si può. In sala anche i Capitani Reggenti, a sottolineare l'importanza di un risultato che per la prima volta ha coinvolto tutte le associazioni sammarinesi impegnate nel volontariato. PAOLO RUFFINI e gli attori della compagnia MAYOR VON FRINZIUS sono travolgenti e leggeri e portano sul palco una mentalità moderna: quella di chi con la disabilità sa scherzare perché non è quello l'argomento, ma il compagno della risata. Uno spettacolo colorato ed irriverente, che finisce per coinvolgere e travolgere il pubblico. Alla fine, i veri protagonisti sono gli irriverenti 'disurbatori' del tentativo di monologo del one man show. A conti fatti, nulla è più aggregante di una risata e più spiazzante della felicità.