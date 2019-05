“Aborto... e poi?", grande partecipazione alla serata promossa dall'Associazione Accoglienza della Vita

Sentiamo Cinzia Baccaglini

Contro l'ideologia dello scarto, per la difesa della vita e la sua accoglienza, a partire dal concepimento. Parte da qui Francesco Stifani, ginecologo: prima di capire che cosa accada dopo l'aborto, la risposta – su basi scientifiche - a che cosa accada invece prima, a che punto si origini la vita. Racconta la sua storia personale, Antonio Oriente: da medico abortista ad obiettore, dopo la conversione. Un video-shock sulla pratica abortiva e una lezione – in un excursus nella letteratura medico-scientifica - sui rischi che dall'aborto discendono per la donna sul fronte clinico. A 41 anni dalla legge italiana, la 194, Cinzia Baccaglini, psicologa e psicoterapeuta, lancia una critica vibrante al progetto di legge di iniziativa popolare "in materia di procreazione cosciente e responsabile e di interruzione volontaria di gravidanza” che sta per arrivare all'esame dell'Aula a San Marino, nel raccontare, attraverso i casi, gli effetti psicologici dell'aborto.





Nel video, l'intervista a Cinzia Baccaglini, psicologa e psicoterapeuta