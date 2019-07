All'Aeroclub di Torraccia un volo pieno di libertà per i ragazzi disabili

All'aeroclub di Torraccia un volo pieno di libertà, al di là di qualsiasi condizione fisica. "Libera le ali" è il nome dell'iniziativa che vede impegnati il nostro Aeroclub e le associazioni che si occupano di disabili, per dare a questi ultimi la possibilità di provare l'emozione del volo. Anche quest'anno a San Marino si è svolto questo evento legato a un invito dell'associazione Frecce Tricolori n.130 di Rimini. Il club di volo del Titano ha messo a disposizione aerei e piloti per far volare i ragazzi diversamente abili dell'associazione Esplora di Rimini e del Riviera Basket Anmil Sport Italia. Obiettivo era dimostrare, come ha scritto la stessa organizzazione, "che gli impedimenti fisici non sempre costituiscono un ostacolo insormontabile per liberare le proprie ali". All'iniziativa ha aderito anche Attiva-mente che dedica la sua attività proprio ai disabili.