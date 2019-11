Attiva-Mente: "ancora tutte presenti" le "discriminazioni" a cui sono soggette le persone sammarinesi con disabilità

Il Consiglio Direttivo di Attiva-Mente interviene sulla recente promozione del Titano, a seguito del terzo esame periodico da parte del Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU, che avrebbe inoltre espresso apprezzamento per le iniziative messe in campo negli ultimi 5 anni sulla disabilità. Ma su questo punto vengono espresse perplessità. Attiva-Mente ritiene infatti non corrisponda alla realtà la piena attuazione della Legge Quadro del 2015, o che sia stato dato corso all'articolo del Testo unico relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche. Si sottolinea, inoltre, come San Marino non abbia ancora presentato l'apposito Rapporto previsto dalla Convenzione in materia delle Nazioni Unite. Secondo Attiva-Mente, insomma, “le discriminazioni latenti da anni a cui sono soggette le persone sammarinesi con disabilità sono ancora tutte presenti”. Ribadite, infine, le critiche alla Segreteria di Stato competente uscente.