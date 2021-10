Boom di 'polizze salute' a San Marino. Effetto Covid, ma non solo

Sono sempre di più i sammarinesi che sottoscrivono assicurazioni sanitarie integrative. Una tendenza che le Agenzie Assicurative che lavorano sul Titano registrano da almeno quattro anni ma che sicuramente la pandemia ha accelerato, tanto che si parla di almeno un venti per cento di stipule in più negli ultimi anno. E non tutte tutelano specificamente contro il Covid-19.









“A sottoscrivere polizze salute, sostanzialmente che consentono il rimborso per prestazioni sanitarie, sono soprattutto famiglie- spiega Mauro Broccoli, agente per San Marino di Allianz Assicurazioni- che vogliono proteggersi da eventuali spese impreviste, come quelle mediche appunto e per far fronte alla necessità di accesso rapido alle cure, con la libertà (dal momento che non si usufruisce più dei servizi dell'Iss) di scegliere in quale struttura rivolgersi per un particolare tipo di prestazione”. “Si tratta perlopiù di visite specialistiche: esami diagnostici, interventi chirurgici, validi ovunque” spiega Stefano Piva, ispettore di Assicurazioni Generali, “Anche perché ci sono polizze che si assumono il rischio anche di persone ammalate” .

A conferma di come le Agenzie Assicurative sappiano, con pacchetti su misura, compensare l'incertezza dell'attuale scenario. Ed i limiti di un servizio sanitario nazionale che ha lasciato intravedere, come il caso della difficoltà di accesso alla comunicazione con i centri sanitari, alcune fragilità.