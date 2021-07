Bronzo Perilli: parole di orgoglio della sorella: "Ci siamo sentite. Una lacrima a ogni parola"

Sentiamo Arianna Perilli e Teodoro Lonfernini

Probabilmente non ci crede ancora Alessandra Perilli: la sua immagine, sul gradino del podio mentre rivolge un cuore a tutti coloro che l'hanno sostenuta e incoraggiata. Per la Perilli è stato un percorso lungo, durato diversi anni e culminato con la medaglia al collo, tra le lacrime di commozione e gli abbracci a distanza. Quello della tiratrice è stato un messaggio d'affetto rivolto a tanti, a cominciare dalla famiglia che ha sempre fatto il tifo per lei, e con cui ha condiviso le sue emozioni dopo la gara. Anche il Congresso di Stato ha fatto le proprie congratulazioni alla Perilli per il risultato, ringraziandola per il lustro che ha dato alla Repubblica con questo successo, un risultato che, dice il Segretario Lonfermini, è motivo di orgoglio per tutti i sammarinesi. Ora la Perilli è attesa dalla gara mista che potrebbe portare un altro successo, ma per ora il consiglio da parte di tutti i suoi cari è godersi questo traguardo.

Nel video le interviste ad Arianna Perilli, sorella di Alessandra Perilli, e Teodoro Lonfermini, Segretario di Stato allo Sport