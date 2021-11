Cda: Di Meo nuovo dg all'unanimità, il 'grazie' a Carlo Romeo

Ludovico Di Meo è il nuovo Direttore Generale della San Marino RTV; assumerà l'incarico il 1 dicembre. E' stato nominato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente di Stato, su proposta del socio Rai. Collegato da remoto, ha ribadito il massimo impegno nell'affrontare questa nuova fase, a poche settimane dal passaggio alla trasmissione su tutto il territorio nazionale italiano. Al nuovo Dg, gli auguri di tutto il Cda, del Collegio Sindacale e del Direttore uscente.

Proprio a Carlo Romeo il Cda ha rivolto il ringraziamento per l'attività lungo tutto il mandato, legata al risanamento e al rilancio aziendale. Il Consigliere Stefano Ciccotti, a nome dei consiglieri Rai, ne ha ricordato in particolare il contributo per il passaggio al nuovo canale del digitale terrestre, mentre Maurizio Cenni ha sottolineato gli ottimi risultati aziendali nella gestione della pandemia, in un periodo e in un contesto estremamente complesso. Dalla Presidente del Collegio Sindacale Stefania Gatti l'apprezzamento per la trasparenza nella gestione, fin dai primi momenti, come elemento qualificante e concreto di questi nove anni. A tirare le somme, il Presidente Pietro Giacomini, associando tutto il Cda ai ringraziamenti, e rivolgendo un augurio per i nuovi impegni. .