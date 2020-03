Coronavirus: 17 nuovi casi a San Marino. Rinaldi: "rimanete a casa, soprattutto se siete anziani"

Nella conferenza quotidiana del Gruppo coordinamento emergenze sanitarie il dirigente dell'Authority Sanitaria Gabriele Rinaldi e il commissario straordinario per l'emergenza Massimo Arlotti hanno dato gli ultimi aggiornamenti sulla diffusione del coronavirus a San Marino.

Oggi non si registra nessun nuovo decesso a San Marino. Rinaldi in apertura dei lavori ricorda la necessità di restare a casa, alla luce di diverse segnalazioni di cittadini, soprattutto anziani, che sono stati visti circolare a piedi in territorio. "Non c'è nessuna motivazione per giustificare le passeggiate, soprattutto per le persone di una certa età" ricorda il dirigente dell'Authority sanitaria, "rimanete a casa soprattutto se siete anziani".

17 i nuovi casi di positività a San Marino. Rinaldi ricorda che ieri erano 48 i tamponi in attesa di risultato e il forte aumento è dovuto anche ad un allungamento dei tempi di refertazione nei giorni scorsi. I casi totali salgono quindi a 126. Dei malati 62 ricoverati, 62 a domicilio. 12 i pazienti in rianimazione, 3 in più rispetto a ieri. 50 i pazienti in isolamento in ospedale, 64 i pazienti in isolamento a domicilio. 39 le dimissioni dall'ospedale in cui è proseguito il trattamento a domicilio, a cui si aggiungono i 4 guariti. Le quarantene attive sono 244, 18 riguardano personale sanitario e una un esponente delle forze dell'ordine.

Massimo Arlotti spiega il funzionamento del sistema organizzativo, elaborato per permettere di curare tutte le persone che ne hanno il diritto e non lasciare nessuno, dando dei riferimenti alle persone senza passare per intermediari. Il principio di base è che i servizi sanitari vadano alle persone e le persone non ai sanitari. Le persone a domicilio vengono gestite da un pool di medici che prendono contatti quotidiani con i pazienti, con il numero di telefono a disposizione per ogni necessità. Se le condizioni si aggravano scatta la degenza ospedaliera, dove ci sono dei percorsi che permettono di non aumentare all'infinito i numeri dei posti letto. "Nessuno è stato mandato via - ribadisce - nessun sammarinese è stato trasferito in un altro ospedale e lo si cercherà di fare nelle prossime settimane". "La situazione è difficile - aggiunge - i problemi sono enormi e quotidiani, ma per il momento li abbiamo affrontati e in gran parte risolti, ribadisco che nessuno in questa repubblica è stato lasciato solo e nessuno rimarrà solo".

Sul virus Arlotti ribadisce che si tratta una malattia nuova: "non ne sappiamo prevedere la dinamica, si diffonde su una popolazione che non ha alcun anticorpo di memoria. Nessuno di noi sa quello che succede realmente, ci si può riferire solo ai modelli cinesi. Le logiche di distanziamento sociale sono le uniche che hanno dato risultati".