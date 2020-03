Coronavirus: Erbozeta dona 20 mila euro alla Protezione Civile

'In un momento difficile per il nostro Paese, ognuno di noi è chiamato a fornire il proprio contributo'. Per questo Erbozeta S.p.A. ha donato 20.000 euro a favore della Protezione Civile di San Marino, 'per supportare e ringraziare tutti gli operatori socio sanitari ed i volontari che stanno affrontando con coraggio e senso civico l'emergenza Coronavirus'.