Coronavirus San Marino: preoccupa situazione terapie intensive. Chiusa fino lunedì Scuola Elementare di Fiorentino

Sono 23 i nuovi positivi al coronavirus in Repubblica nelle ultime 24 ore. Tante le guarigioni 54, che fanno scendere il totale dei positivi attivi a 207. 359 i tamponi effettuati per un rapporto nuovi positivi/tamponi pari al 6.69%. Rispetto a ieri le terapie intensive passano da sette a nove, mentre nei reparti Covid i pazienti diminuiscono di una unità, da cinque a quattro, per un totale di 13 ricoveri totali in Ospedale.





L'ISS richiama l'attenzione su questi dati: “A fronte di una evidente fase di riduzione delle persone contagiate in Repubblica – scrive - si assiste a un aumento dei pazienti in Terapia Intensiva. Questa situazione – spiega l'Istituto - rischia di portare prestissimo alla saturazione dei posti disponibili per i pazienti Covid. Un incremento ulteriore, seppure gestibile dall’ISS, comporterebbe infatti la riduzione o temporanea sospensione di attività operatorie e ambulatoriali non urgenti”.

Da domani fino a lunedì sarà invece chiusa la Scuola Elementare di Fiorentino dopo diversi casi rilevati negli ultimi giorni. In particolare in quarantena la classe dell'istituto e alcuni docenti. Si svolgeranno comunque regolarmente le votazione per le giunte di castello di domenica. Due studenti positivi anche nella Scuola Secondaria Superiore.

La Segreteria di Stato all'Istruzione ha disposto la chiusura anticipata di Asili Nido e Scuole dell'Infanzia a partire dal 30 novembre anziché dal 25 come precedentemente comunicato alle famiglie in una nota del Dirigente scolastico. Nello specifico gli Asili Nido aperti fino alle 16.30 chiuderanno alle 15.30, mentre le scuole dell'Infanzia aperte fino alle 18.00 termineranno alle 16.30. La Segreteria raccomanda in ogni caso di osservare fin da subito la chiusura anticipata per chiunque non ne abbia una stringente necessità.