Covid-19: in Italia tasso di positività stabile allo 0,4%. Nessun nuovo decesso in Emilia-Romagna

In attesa del bollettino del lunedì – dopo il consueto stop agli aggiornamenti del weekend - resta sostanzialmente Covid-free la Repubblica; l'ultimo caso rilevato risale infatti al 12 maggio. Pare insomma non resti che attendere il decorso della malattia per l'unica persona ancora positiva al coronavirus, affinché si raggiunga l'agognato traguardo dei “contagi zero”.









Incoraggiante la situazione anche nel Circondario; appena una positività, registrata nel Riminese, nelle ultime 24 ore. Nell'intera Regione sono 65 i nuovi casi; ma ciò che è più importante è che non si registrano vittime, diminuiscono i ricoveri ed aumentano le guarigioni. In Italia contagi in lieve crescita; ma il tasso di positività è stabile allo 0,4%. L'ultimo aggiornamento parla anche di 40 decessi; 20 dei quali relativi ad un ricalcolo della Campania.

Massima attenzione, nel frattempo, alla variante Delta; perché nell'ultimo mese i casi sono quadruplicati. Secondo la responsabile per le malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, “presto rimpiazzerà il ceppo inglese”; ma c'è “allerta”, non “allarme”. “L'Italia – assicura dal canto suo il Ministro Speranza - sta investendo il più possibile sul sequenziamento, sul tracciamento e continuerà a farlo”. Infine un appello dal direttore dello Spallanzani: “non rinviare il richiamo del vaccino per andare in vacanza”.