Dal voto a distanza all'Europa: i temi affrontati nella quattro giorni di lavoro

Dopo oltre un anno e mezzo di lavori da remoto è stata tanta la voglia di tornare in presenza per i partecipanti alla 48° Consulta dei cittadini sammarinesi all'estero. Nella quattro giorni di incontri e dibattiti si è parlato di turismo, sanità, sviluppo economico, lavoro, economia e futuro di San Marino. Ribadita nuovamente dalla consulta la necessità di poter esercitare il voto a distanza secondo le migliori modalità. Chiesto quindi che i cittadini sammarinesi residenti all’estero siano equiparati ai residenti in territorio relativamente all’espressione delle preferenze.

Vista la recente pandemia, circa i soggiorni culturali la Consulta ha chiesto la possibilità di valutare una formula transitoria in via eccezionale che consenta per il biennio 2022/2023 di incrementare l’età massima a 30 anni e il numero dei giovani partecipanti. Con i Capitani di Castello la Consulta concorda di portare a compimento, con l’anello italiano, il progetto dello scambio culturale avviato negli scorsi anni. Molto emozionante poi l'incontro con i Capitani Reggenti in cui è stato anche ricordato il professor Giovanni Galassi, primo presidente e fondatore della consulta, e l'incontro con i medagliati olimpionici sammarinesi di Tokyo 2020.







In allegato la Risoluzione conclusiva della 48^ Consulta dei cittadini sammarinesi all'estero