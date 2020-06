È la festa del Corpus Domini

La Repubblica di San Marino celebra la Festa del Corpus Domini con una solenne liturgia nella Basilica del Santo alle 10.00 presieduta dal vescovo Mons. Andrea Turazzi. Con un protocollo ridisegnato per effetto dell'emergenza sanitaria. Infatti alla messa in Pieve possono partecipare solo un numero ridotto di persone, per assicurare tutte le misure necessarie di sicurezza. Non ci sarà la processione coi fedeli solamente il vescovo con alcuni ministri si recheranno su Piazza della Libertà dove sarà collocato un tavolo ricoperto da un drappo rosso e con ai lati candelieri accesi. Sul quale verrà deposto il Santissimo Sacramento.

La Reggenza si affaccerà dal balcone centrale di Palazzo Pubblico e avrà luogo la Benedizione con l'ostensorio. Al termine della funzione, Alessandro Mancini e Grazia Zafferani si ritireranno dal balcone mentre i ministri con il Santissimo Sacramento riprenderanno il percorso che porta in Basilica. Alla fine della celebrazione della santa messa si procederà con un breve momento di adorazione e con la benedizione eucaristica.