Eventi autunnali, Pedini Amati: “Al momento tutti confermati, potenziando i presìdi”

Il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati, guarda agli eventi in programma questo autunno - solo ad ottobre, appuntamenti di rilievo come la Mille Miglia e il “Giro E” e, a fine mese, feste di Holloween dal Centro Storico al Tiro a Volo. “Stiamo monitorando la situazione giorno per giorno, in stretto contatto con Segreteria alla Sanità e ISS – dice -. Guardiamo all'Italia e al costante aumento dei contagi, ma anche al nostro territorio dove non abbiamo casi gravi o numeri allarmanti. Al momento – dichiara Pedini Amati – l'idea è quella di confermare gli eventi programmati, predisponendo ulteriori protocolli e dispositivi di sicurezza anti-contagio più stringenti”.

Annuncia, per l'inizio della prossima settimana, un nuovo approfondimento, sempre con la Segreteria alla Sanità e Istituto Sicurezza Sociale proprio per valutare presidi aggiuntivi. Da un lato, dunque, la necessità di imparare a convivere con il coronavirus, dall'altro l'obbligo di non sottovalutare i rischi: “La guardia è alta – dice infatti Pedini Amati – e l'attenzione è focalizzata in due direzioni: priorità alla salute, ma vogliamo anche che l'economia vada avanti”.