Giornata mondiale contro l'Aids: diminuisce il numero di diagnosi, ma aumentano quelle tardive

Oggi, 1° dicembre, si celebra la giornata mondiale con l'Aids. Per l'occasione la Segreteria di Stato per la Sanità ha organizzato un momento di confronto per le classi quarte e quinte delle scuole superiori al Cinema Concordia di Borgo Maggiore con la proiezione del mediometraggio 'Io e Freddie', seguito da un dibattito con gli interventi del Segretario di Stato Roberto Ciavatta e del Dottor Arlotti. A San Marino sono una settantina le persone sieropositive e l'incidenza è di circa un nuovo caso all’anno.

Per quel che riguarda il quadro dell' infezione in Emilia Romagna si registra una diminuzione le persone che contraggono l’infezione da Hiv: i nuovi casi rilevati tra i residenti, nel corso del 2020, sono stati 140, rispetto ai 211 dell’anno precedente. Purtroppo resta ancora alto il numero di chi arriva a una diagnosi tardiva: è successo nel 66% dei casi, con persone già con l’Aids o in una fase molto avanzata dell’infezione al momento della diagnosi. Un problema, questo, legato principalmente a una bassa o errata percezione del rischio in alcune fasce della popolazione.

“In Emilia-Romagna assistiamo ormai da anni a un calo costante di nuove diagnosi di Hiv- sottolinea l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. Un trend indubbiamente positivo, purtroppo, però, una percentuale ancora alta di persone scopre tardi di aver contratto il virus, a malattia ormai conclamata”. “I dati che il nostro assessorato da anni monitora costantemente- prosegue Donini- ci dicono che è fondamentale sostenere interventi per promuovere l’uso del test e aumentare la consapevolezza dei rischi, sensibilizzando le persone e parlando dell’Hiv con franchezza, andando oltre pregiudizi e stereotipi. Ed è quello che continuiamo a fare- conclude Donini.