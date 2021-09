Green Pass: Libera organizza una serata di confronto pubblico sui disguidi per i cittadini sammarinesi

Continuano i disguidi per i cittadini sammarinesi nell’utilizzo del protocollo Green Pass in Italia e all’estero. Sul tema Libera organizza una serata di confronto pubblico dopo che nella giornata di sabato scorso al segretario del partito, Matteo Ciacci, in visita privata a Roma, è stato negato l'ingresso ai Musei Vaticani. Questo perché al momento, si legge nella nota di Libera, lo Stato del Vaticano non riconosce la vaccinazione con Sputnik e non viene applicata la deroga prevista fino al 15 ottobre dal decreto italiano.

Alla serata pubblica parteciperanno il Segretario di Libera Matteo Ciacci, il consigliere Guerrino Zanotti, Gabriele Rinaldi, Direttore dell’Autority Sanitaria a San Marino durante la prima ondata di contagio, e Riziero Santi, Presidente della Provincia di Rimini. È stato invitato anche un rappresentante del Congresso di Stato che al momento non ha ancora confermato la presenza.