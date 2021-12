Guidare non è uno scherzo: nel mondo una persona muore ogni 24 secondi

La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ha lanciato la campagna mondiale per la sicurezza stradale #Moments2live4 con la quale si intende sensibilizzare i Paesi aderenti, ad adottare misure efficaci per arginare il fenomeno degli incidenti stradali per salvaguardare soprattutto il futuro delle giovani generazioni. La strada è di tutti e per tutti deve essere un luogo più sicuro come la casa propria - questo il messaggio al centro della campagna. E’ un obiettivo ambizioso ma non irraggiungibile, basta che ognuno faccia la propria parte.

In Italia, la campagna #Moments2live4 è promossa attraverso l’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, che prende il nome da Lorenzo, rimasto vittima a soli 17 anni, in un incidente stradale, investito da un uomo che guidava sotto l’effetto di alcol e droga. #Moments2live4 è dunque un inno alla vita in tutte le sue sfaccettature e ricorda che nel mondo una persona muore ogni 24 secondi a causa di incidenti stradali. Ricordiamoci che guidare non è uno scherzo, ma una cosa molto seria. Quindi la strada deve essere percorsa in modo consapevole.