I Capitani Reggenti in visita al Laboratorio Atelier e al Colore del Grano

Immagini dalle visite della Reggenza - +

Calorosa accoglienza questa mattina per i Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni in visita al Laboratorio Atelier. Un'occasione per i ragazzi e le ragazze della struttura di raccontare le loro esperienze e le loro attività lavorative quotidiane. Nel laboratorio gli ospiti, sostenuti dagli assistenti, si impegnano in mansioni occupazionali e svolgono attività educative, riabilitative e di inclusione sociale. Il centro ha come principale finalità quella di favorire il benessere delle persone disabili accolte ed aumentarne il rafforzamento delle competenze relazionali in un contesto protetto.

A seguire i Capi di Stato si sono recati al Colore del Grano. Un altro momento per approfondire al meglio la conoscenza di questa realtà: uno spazio di assistenza terapeutica e riabilitativa, capace di rispondere anche ai bisogni educativi, relazionali e affettivi degli assistiti. Un incontro per mostrare alla Reggenza anche quanto i ragazzi e le ragazze della struttura si impegnino in svariate attività quotidianamente.