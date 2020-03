Il Coronavirus spiegato ai più piccoli: il video degli youtuber sammarinesi Rebby & Molly

In un periodo di emergenza sanitaria può essere difficile per le famiglie spiegare ai più piccoli cosa sta succedendo. Proprio per questo gli youtuber sammarinesi Francesco Molinari e Rebecca Guidi hanno caricato sul loro canale youtube "Rebby & Molly" un video per spiegare in modo divertente ai più piccoli cos'è il coronavirus e come affrontarlo. Nel video vengono spiegati, con un sorriso, i suggerimenti per affrontare il periodo di isolamento e tutte le buone regole da seguire.