"Influenza, possiamo prevenirla": al via la campagna di vaccinazione

Partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale con la prima dose a Bryan Toccaceli. Le somministrazioni alla cittadinanza partiranno dal 18 ottobre fino al 30 novembre, tutti i martedì e venerdì mattina e il giovedì pomeriggio all'Azzurro. Per prenotare, da lunedì 17 ottobre, è necessario contattare il CUP telefonando al 0549 994889 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Prevista anche la possibilità delle vaccinazioni a domicilio per le persone impossibilitate a uscire di casa per motivi sanitari.

Per far fronte alle richieste della popolazione l'ISS ha acquistato 6.000 dosi di vaccino di cui circa 300 riservate ai minori da somministrare per via nasale. “Vaccinarsi contro il virus dell’influenza – afferma il Direttore Sanitario dell’ISS, Sergio Rabini – eviterà di diagnosticare sintomi che invece possono appartenere a infezioni virali di altra natura. Da questo aspetto nasce la doppia raccomandazione per tutti di vaccinarsi e di utilizzare la mascherina, soprattutto nei luoghi affollati”.

Le interviste a Agostino Ceccarini (Direttore cure primarie) e Christian Ferrari (Segretario particolare alla Sanità)