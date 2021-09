Iss, ripristinate le visite ai degenti presso l'Ospedale di Stato

Ripristinate le visite dei familiari ai degenti ricoverati in ospedale. Lo comunica l’Iss, specificando che l’accesso sarà consentito a un familiare per degente e per un tempo massimo di 30 minuti. Necessaria, inoltre, la vaccinazione o l'esito di tampone negativo - da effettuarsi a pagamento - eseguito nelle precedenti 48 ore. Cambiano poi le modalità di erogazione dei tamponi rapidi antigienici effettuati dall’ISS richiesti per motivi non sanitari, che costeranno ai possessori di green pass 15 euro e il doppio - 30 euro - ai non vaccinati (compresi coloro che non rientrano nelle categorie dei vaccinabili, coloro che non abbiano ancora completato il ciclo di immunizzazione o soggetti guariti dal Covid-19 da oltre sei mesi). Gratuiti, invece, tutti i tamponi richiesti espressamente da personale sanitario ai soggetti, vaccinati e non, che dovranno essere sottoposti a regime di ricovero, interventi chirurgici, esami diagnostici o ambulatoriali invasivi.