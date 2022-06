Kiwanis Club San Marino: 20 anni di aiuti, solidarietà e progetti

Nato nell'aprile 2002 il Kiwanis Club San Marino sin dalla sua fondazione ha operato per promuovere e sviluppare diverse iniziative solidali in Repubblica e all'estero concentrando le proprie attività in favore delle giovani generazioni e dei bambini. “L'impegno e la dedizione che il Kiwanis Club rivolge verso le fasce più sensibili – ha sottolineato il Segretario di Stato Andrea Belluzzi – è da sempre ammirevoli e unico”.

“In questi 20 anni di attività – evidenziano i Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli – il club service San Marino ha saputo distinguersi in seno alla nostra collettività per la serietà e l'impegno tradotto in gesti concreti di vicinanza e aiuto”.

Nel servizio le interviste a Mihaela Anghel (Presidente Kiwanis Club San Marino) e Biancamaria Toccagni (Socia fondatrice Kiwanis Club San Marino)