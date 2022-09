L'Ambasciatore della Repubblica di San Marino Silvia Marchetti, che Le presentò le credenziali durante una udienza privata a Buckingham Palace, ricorda la figura umana ed istituzionale della Regina Elisabetta. Nel marzo scorso S.E Marchetti ha accompagnato la Reggenza in una storica visita di Stato in Gran Bretagna. Oggi rileva come le prime parole di Carlo III siano sul solco della continuità.

Nel video l'intervista a Silvia Marchetti