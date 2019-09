Legge dirigenza medica: restano i dubbi di Asmo sulla reale capacità attrattiva dell'ospedale di San Marino

L'Associazione Sammarinese Medici Ospedalieri torna ad evidenziare le proprie perplessità a proposito della Legge sulla Dirigenza Medica. “Tale percorso – spiegano - mantiene occupati i posti vacanti con giovani professionisti all’inizio dell’attività lavorativa i quali, una volta maturata una certa esperienza e professionalità, prendono successivamente il volo per altri lidi, lasciando l’onere di mantenere attivi ed efficaci i servizi a chi rimane a San Marino e che, come si è purtroppo evidenziato in questi mesi di applicazione della Legge, non viene valorizzato. A peggiorare ulteriormente le cose – continua Asmo - c’è poi il problema delle indennità che, negli ultimi 10 anni, sono costate ad ogni singolo professionista circa 2500 euro all’anno, in media”. E' questa si chiedono infine i medici - la grande attrattiva della Legge, sbandierata in lungo e largo come sanatrice dei problemi della Sanità Sammarinese?”