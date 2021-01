Mille euro di multa per mancato rispetto degli obblighi di quarantena. Questa la sanzione comminata da parte della Sezione Pronto Intervento della Polizia Civile, in seguito ai controlli domiciliari effettuati nel rispetto del Decreto Legge per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da covid-19. Due le persone che non stavano rispettando gli obblighi di isolamento e quarantena, previsti dall’Art. 14 ai quali è stata applicata la multa.