OMS Europe: rinnovato l’accordo di cooperazione con San Marino

La Repubblica di San Marino ha rinnovato l’accordo di cooperazione all’interno del Small Countries Initiative dell’ufficio regionale dell’OMS Europa fino al termine del 2022. Il risultato, ottenuto dalla Segreteria di Stato per la Sanità, grazie alla lettera con cui il Direttore Regionale, Dottor. Hans Henri P. Kluge, ha ufficializzato l’accordo senza ulteriori contributi e ringraziato la Serenissima per il proprio apporto di idee alle politiche sanitarie dell’intera regione. La rete tra piccoli Stati, istituita per la prima volta nel 2013 come laboratorio per l'innovazione e piattaforma collaborativa per le politiche legate alla salute, conta oggi sulla partecipazione di 11 Paesi e vede il Titano tra i co-leader.