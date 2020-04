Poste: sì alla consegna dei pacchi a domicilio

Autorizzato dalla Segreteria di Stato al Turismo con delega alle Poste, il servizio di consegna dei pacchi sul territorio. Consegna che avverrà nel rispetto delle norme vigenti in periodo di emergenza sanitaria. Il portalettere è pertanto tenuto ad avvisare il destinatario all'indirizzo indicato, comunicando al citofono o comunque suonando il campanello ma tenendosi a distanza. All'accettazione della consegna, il pacco sarà lasciato all'esterno dell'abitazione; l'operatore quindi apporrà la propria firma, che farà fede a tutti gli effetti, specificando che si è trattato di “consegna a mano”. In caso di assenza o mancata risposta del destinatario, il postino provvederà a lasciare l'avviso di giacenza del pacco nella cassetta della posta per il successivo ritiro presso l'ufficio postale di riferimento.