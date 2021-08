Psd-Md, Gdc, Giunta di Montegiardino, CDLS e CSdL: San Marino si mobilita pro-popolo afgano

Partito dei Socialisti e dei Democratici e Movimento Democratico intendono proporre agli altri partiti un ordine del giorno consiliare condiviso, che impegni il Congresso di Stato a supportare tutti gli sforzi, a partire da quelli delle Nazioni Unite, per garantire la pace e la realizzazione di un processo politico unitario in Afghanistan, inclusivo di tutte le componenti e che garantisca la difesa della Costituzione. "L’Afghanistan - scrivono Psd-Md - deve ritornare a pieno titolo nella Famiglia delle Nazioni e sostenere la convivenza internazionale. Per questo deve essere aiutato da tutta la Comunità internazionale".

“Estremamente rammaricati dalla notizia del ritorno al potere del terrore”, i Giovani Democratico Cristiani ricordano invece che proprio il 19 agosto di ogni anno ricade proprio la Giornata Mondiale dell’Aiuto Umanitario: “Aspettiamo con ansia – scrivono - una risposta concreta da parte dell’ONU e dall’Unione Europea, uniche organizzazioni sovranazionali che avrebbero il potere e i mezzi per portare una soluzione umanitaria ed eventualmente anche militare in grado di rispondere alle esigenze della popolazione afgana”.









“Non fateci sparire!”: anche la Giunta di Castello di Montegiardino fa proprio l'appello lanciato dalle donne afgane: “Diventiamo le loro voci fuori dall'Afghanistan – scrivono - e facciamo in modo che possano continuare a lavorare, andare a scuola, uscire da casa da sole”. La comunità di Montegiardino sollecita inoltre l’attivazione di politiche di solidarietà, assistenza e accoglienza, come prevede anche la recente legge “Disposizioni in materia di accoglienza di minori stranieri non accompagnati”.

“Aprire subito corridoi umanitari”: anche la CDLS aderisce all’appello lanciato da Cgil-Cils-Uil alla comunità internazionale e invita a firmare la petizione online “Insieme per l’Afghanistan”. Petizione che è possibile sottoscrivere sul sito www.cdls.sm e sui profili social, Facebook e Instagram, della Confederazione Democratica.

A ruota anche il Comitato Donne CSdL: "Il mondo civile e democratico non lasci solo il popolo afghano nelle mani dei talebani!" Per testimoniare la propria solidarietà al popolo afghano, il sindacato ha aderito alla manifestazione organizzata dall'Unione Donne Sammarinesi per martedì 24 agosto alle ore 18.00 in Piazza della Libertà; una iniziativa a sostegno dei diritti delle donne e della popolazione e per la predisposizione di corridoi umanitari.