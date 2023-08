Radioamatori: segnale radio dal Titano arriva in tutta Europa, sperimentata nuova tecnica di trasmissione

Nuovo esperimento dell'Associazione Radioamatori di San Marino, tra tecnologia e innovazione. Dal Titano verso l'estero, le comunicazioni radio ora sono in grado di arrivare ancora più lontane grazie alla tecnica dell'Aircraft Scatter, sperimentata dall'associazione, che sfrutta la riflessione delle onde elettromagnetiche sulla superficie degli aerei in movimento nei cieli, un po' come avviene con le comunicazioni satellitari. I radioamatori hanno diretto il segnale verso i velivoli nelle zone interessate, così da rendere possibile la comunicazione con colleghi da tutta Europa. Tutto ciò grazie a nuovi mezzi tecnologici e all'esperienza degli appassionati.