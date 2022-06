Ripartono i lavori dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, presente la Delegazione Sammarinese

Dal oggi fino al 24 giugno a Strasburgo si terrà la III sessione 2022 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Presente anche la Delegazione Consiliare Sammarinese, composta dai Consiglieri Marica Montemaggi, Mariella Mularoni e Gerardo Giovagnoli.

Nella sessione, presieduta da Tiny Kox, si discuterà di temi quali il ruolo dei partiti politici nella promozione della diversità e dell'inclusione per una società non razzista, le recenti sfide alla sicurezza in Europa e il relativo ruolo del Consiglio d'Europa, casi segnalati di prigionieri politici nella Federazione Russa, le conseguenze umanitarie e la migrazione legate all'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina, la protezione e l’accoglienza alternativa per i minori migranti e rifugiati non accompagnati, oltre alla prevenzione e alla lotta contro l'antisemitismo in Europa.

Verranno affrontate anche questioni riguardanti la giustizia e la sicurezza per le donne, la comunicazione online e la libertà di informazione, la lotta alle malattie prevenibili con vaccini e servizi di qualità, l'abbattimento del volo MH17, il monitoraggio delle elezioni presidenziali in Serbia, la continua necessità di ripristinare i diritti umani e lo stato di diritto nella regione del Caucaso settentrionale.