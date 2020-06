San Marino: 55 guariti in tre giorni, nessun nuovo contagio

Nessun nuovo caso positivo su 117 tamponi refertati, zero decessi, fermi quindi a 42, e 55 guariti. L'andamento dell'infezione da Covid-19 sul Titano continua a seguire una tendenza confortante. Questi i dati che l'Istituto Sicurezza Sociale ha diramato oggi, riferiti al week-end appena trascorso: 12, 13 e 14 giugno. Nessun ricovero all'Ospedale di Stato; 77 ad oggi le persone positive al tampone, tutte in isolamento in casa. A proposito di quarantene, su un totale di 2.138 oltre 2000 (2.003) risultano terminate. 135 quelle domiciliari attive sui contatti stretti (e nello specifico sono 5 i sanitari, 2 i rappresentati delle Forze dell’Ordine e 128 i semplici cittadini). Un'ultima stima sui tamponi: 5.355 il totale di quelli effettuati dall’inizio dell’epidemia. 13.702 in tutto i test sierologici.