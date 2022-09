San Marino: arriva la nuova SMAC

Rinnovata sia nella veste che nelle funzioni: la SMAC cambia e si aggiorna. Maggiore sicurezza e un vasto ventaglio di utilizzi come la “card dematerializzata” per effettuare operazioni tramite smartphone e la possibilità di trasferire denaro da una SMAC all'altra. Tra le novità l'importante integrazione con il portale della Pubblica Amministrazione in modo da aumentare, con un unico processo di identificazione, la sicurezza.

Ad oggi sono quasi 70.000 le card circolanti, delle quali 41.000 con utilizzo corrente. Dalla prossima settimana le nuove SMAC saranno distribuite negli istituti di credito sammarinesi e negli uffici postali del territorio. Per agevolare la consegna delle nuove tessere è già possibile effettuare online, sul portale SMAC, la richiesta di sostituzione. Il costo per l’attivazione della nuova SMAC è di 15 euro.

Nel servizio le interviste a Marco Gatti (Segretario di Stato Finanze), Manuel Canti (Direttore Funzione Pubblica) e Raffaele Piattelli (Responsabile servizio SMAC card)

Leggi il comunicato stampa della Segreteria Finanze