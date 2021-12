San Marino, in ospedale su 7 persone in terapia intensiva 5 non sono vaccinate

Era una donna sammarinese di 86 anni la 97esima vittima positiva al Covid di San Marino. Da ieri scendono i positivi attivi, a 776, in virtù dei 175 guariti in più. 88 i nuovi positivi, ed un ricoverato in più, per un totale di 21. A proposito di ricoverati, come ha riferito a margine della riunione del Congresso di Stato il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta, su 7 persone attualmente in terapia intensiva, 5 non sono vaccinate, e di queste 4 sono intubate. Su 16 in isolamento sono invece 10 i non vaccinati.

In Italia le Regioni si schierano compatte contro l'ipotesi di tampone ai vaccinati, mentre non tutte sono a favore dell'obbligo vaccinale. Ieri record per i Green pass da tampone, per la prima volta superata quota un milione, mentre da vaccinazione sono stati oltre 411mila. L'incremento odierno supera i 30mila casi (30.798), di cui quasi 8.300 nella sola Lombardia e 4.700 in Veneto; le terapie intensive tornano sopra quota mille (1.012, +25 da ieri, +280 ricoveri ordinari). 153 i decessi.

In Emilia-Romagna 2.179 i nuovi positivi, resta alta l'incidenza, a 5,1%. Aumentano di 6 le terapie intensive, e si sono verificati 19 decessi, di cui ben 4 nel riminese (tre uomini, due dei quali di 92 anni e uno di 82; una donna di 82 anni), e dove i casi in più sono 217 (169 sintomatici).

Per la direttrice dell'Agenzia europea del farmaco, Cooke, la situazione epidemiologica resta estremamente preoccupante, “a un anno dal primo vaccino – ha detto – non avrei creduto ci trovassimo ancora in una epidemia, ma con cinque vaccini e sei trattamenti siamo molto più preparati e pronti ad adattarli, se necessario”. E mentre Omicron è dominante in Danimarca, che registra nuovi record di infezioni, e in Norvegia ha fatto scalpore una cena aziendale a Oslo, finita con 150 contagiati, pare a causa di un partecipante appena rientrato dal Sudafrica, in Brasile gli immunodepressi si preparano già a ricevere la loro quarta dose anti Covid-19.