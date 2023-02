San Marino: installati 7 autovelox bidirezionali; uno col limite dei 30

Sono sette gli autovelox installati negli ultimi giorni a San Marino. Uno al confine di Dogana - unico non bidirezionale perché installato su una corsia -, uno a Ventoso, uno a San Giovanni; mentre i Castelli di Chiesanuova e di Acquaviva ne “guadagnano” due. A San Giovanni è stato però eliminato quello nei pressi dell'intersezione con Strada di Maiano; rimane invece quello nell'abitato.

Come sottolineato, tutti i nuovi velox rilevano la velocità dei veicoli in entrambe le direzioni. Gli autovelox verranno attivati a breve, dopo aver posizionato anche la segnaletica verticale in posizione visibile. Due le curiosità. La prima riguarda gli “occhi” degli autovelox che saranno “fumé” - sarà dunque difficile capire se all'interno del box vi sia o meno il dispositivo di rilevamento (e comunque sarebbe troppo tardi). La seconda: l'autovelox nei pressi della piazza e della scuola elementare di Chiesanuova è stato posizionato in un tratto di strada con il limite dei 30 chilometri orari. Quindi, salvo modifiche del Gruppo di lavoro per la Sicurezza Stradale, questo sarà anche il limite rilevato dal velox.