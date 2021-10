Santa Gianna Beretta Molla: il ricordo del figlio Pierluigi al Santuario mariano di Valdragone

Una donna che diede la vita per mettere al mondo la sua quarta figlia. Stasera alla Chiesa superiore del Santuario mariano di Valdragone, alle 20.45, la testimonianza del figlio primogenito di Gianna Beretta Molla, Pierluigi Molla, che racconterà la vita della madre diventata santa: è stata la prima donna laica elevata agli altari e l'ultima canonizzata da San Giovanni Paolo II. Nata a Magenta nel 1922, medico, moglie e madre è morta a 39 anni ed è diventata santa non solo per il suo gesto eroico, ma anche perché ha saputo vivere pienamente la sua esistenza.