Scuole, genitori sul piede di guerra per protocollo che prevede quarantena senza tamponi se c'è un positivo in classe

Da una parte la campagna vaccinale, che registra l'adesione record (pari al 90%) del personale scolastico sammarinese, e l'obiettivo di concludere la somministrazione della prima dose entro i prossimi dieci giorni per il personale docente e non docente. Dall'altra il malcontento dei genitori per via del nuovo protocollo Iss che prevede, nel caso sia accertato una caso di positività, l'avvio della quarantena per l'intera classe, senza procedere con i tamponi e l'eventuale rientro tra i banchi, come fatto finora.









Due fatti collegati da una necessità: l'impegno del personale medico ed infermieristico della pediatria nelle vaccinazioni, per raggiungere un obiettivo che sarebbe impossibile se si disperdessero le risorse - come fatto finora - nell'avvio di tamponi ad intere classi. “Peccato che in questo modo - interviene l'associazione Pro Bimbi, cui si sono rivolti molti genitori – si impone in modo particolare alle mamme di stare a casa per 15 giorni dal lavoro oppure di affidare i bambini - proprio nel momento in cui c'è la possibilità che siano positivi, ai nonni”. La Probimbi evidenzia poi una problematica a livello sanitario: il protocollo prevede per l'intera famiglia una stretta nei contatti, ma i genitori possono andare a lavorare e agli altri fratelli è consentito andare a scuola. È davvero una scelta sicura?”

Attualmente si trovano in isolamento due classe V della scuola superiore, una sezione a Montegiardino ed una a Domagnano di scuola dell'infanzia, una sezione dell'asilo nido Pollicino ed una classe delle scuole elementari di Città. Ai genitori ormai stanchi dopo un anno in cui hanno dovuto sacrificare ferie permessi per non lasciare soli i figli o per seguirli nella didattica a distanza, il Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi ricorda che permessi parentali e smart working sono presenti nel decreto, che con sforzo incredibile la pediatria con la sua tempestività nei tamponi ha garantito finora la scuola in presenza, che se è richiesto un ultimo sforzo è per centrare un obiettivo preciso e ormai vicino.