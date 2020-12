Stile: nuova sfida per Rudy Donnarumma, da San Marino al talent show

Sentiamo Randolfo Donnarumma

E' uno dei barbieri più apprezzati in territorio: Randolfo Donnarumma, in arte Rudy, 27 anni e una passione che lo ha portato dai saloni fino al piccolo schermo. Rudy è stato infatti selezionato per il talent “Hair Master Man”, in onda su Canale Italia 84: un punto di riferimento, spiega, per il settore. Per Rudy, che lavora a San Marino, il mestiere è passione e ricerca: continuo l'impegno per sperimentare le ultime novità in questo campo. A tutto ciò si aggiunge un po' di sana competizione, con una serie di gare a cui ha partecipato negli anni.





Nel servizio, Randolfo Donnarumma racconta la nuova esperienza, verso il talent show.