Torna la pioggia sul Titano

Dopo quasi due mesi di scarse precipitazioni in settimana è previsto un ritorno della pioggia. Ci aspetterà un periodo con diversi giorni piovosi alternati a schiarite. A partire da domani nuvole in progressivo aumento dalla mattinata con piogge previste a partire dal pomeriggio. Temperature che dovrebbero oscillare tra una massima di 10 gradi a una minima di 6. Perturbazione più violenta giovedì con piogge e rovesci di natura temporaleschi nel pomeriggio. Clima che subirà un brusco calo con minime intorno ai due gradi. Nella parte centrale della giornata possibile allerta meteo per vento forte che dovrebbe però calare verso sera.

Pausa dalle perturbazioni tra venerdì e sabato con cielo sereno ma temperature che resteranno sempre intorno ai 10 gradi. A partire da domenica nuovo ritorno della pioggia.