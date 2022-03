Ucraina: Avsi San Marino lancia l'appello a donare per i profughi

Dall’inizio del conflitto in Ucraina, giovedì 24 febbraio, migliaia di persone stanno scappando: cercano di attraversare il confine per trovare riparo nei Paesi vicini. AVSI, grazie alla collaborazione con Emmaus, un’organizzazione locale, ha mantenuto negli anni un rapporto di vicinanza con la popolazione ucraina: si era mossa a sostegno di famiglie sfollate a causa del conflitto cominciato nel 2014 e torna ad attivarsi ora per prestare aiuto immediato alle persone in fuga verso la Polonia e la Romania.







AVSI San Marino lancia un appello urgente per intervenire al più presto con attività di primissima emergenza per gli ucraini che scappano da un Paese in guerra.



Si può donare con bonifico bancario AVSI San Marino, Causale: “Emergenza Ucraina” a:

AVSI San Marino

Cassa di Risparmio IBAN SM42L0606709808000080101391

Banca di San Marino IBAN SM 51G0854009800000060127436

Banca Agricola Commerciale IBAN SM66S0303409800000060104846 Causale: “Emergenza Ucraina”

Online:

https://www.avsi.org//it/donation/generic/88

https://tag.satispay.com/avsi