Unità di crisi: al centro lo spostamento tra territori. Ciavatta: "Piena disponibilità sui movimenti"

Torna a riunirsi l'Unità di crisi con il confronto, a distanza, tra San Marino e le Prefetture di Rimini e Pesaro-Urbino. Sul tavolo le relazioni tra i territori sammarinese e italiano, in primis sul tema degli spostamenti, dopo il passaggio in zona arancione di Emilia Romagna e Marche. Un confronto positivo per il segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta, che ha partecipato insieme al segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari.





Si ragiona su una serie di casi e situazioni che consentano il movimento oltre confine, in aggiunta alle motivazioni che già permettono i movimenti. "Dai nostri interlocutori - commenta Ciavatta - piena disponibilità" sul tema degli spostamenti da e per la Repubblica. Sul Titano le attività economiche come bar e ristoranti restano aperte per i cittadini sammarinesi.

Nel servizio, l'intervista a Roberto Ciavatta, segretario di Stato alla Sanità