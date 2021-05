Wonderfood San Marino: una passione diventata realtà imprenditoriale

Qualità e innovazione sono da sempre stati i principi ispiratori alla base della filosofia dell’azienda Wonderfood, nata a San Marino 30 anni fa. Le scelte che hanno spinto alla nascita di questa realtà imprenditoriale sono da sempre state guidate da una passione autentica per il mondo dei cani e dei gatti.

"Per tanti anni ho avuto un allevamento di gatti persiano molto difficili da allevare - racconta Yvonne Valli, Presidente Wonderfood - e avevo un grosso problema di alimentazione. Questo problema si è sviluppato nell'allevamento. Un giorno per pura casualità ho trovato una maniera di alimentare i miei gatti attraverso un mangime che veniva sviluppato e prodotto negli Stati Uniti. L'azienda americana - spiega - cercava proprio in quel periodo dei distributori per l'Europa ed ha individuato, nella nostra famiglia, le persone ideali per poter introdurre i prodotti in tutto il mercato sammarinese e italiano".









"Wonderfood oggi è una realtà che opera sempre nel settore del petfood ma completamento nuova dal punto di vista del portafoglio prodotti e organizzazione" sottolinea Stefano Valli, CEO Wonderfood. "Abbiamo una struttura - spiega - che lavora da sempre con un'ottica di faster, better and cheaper, cioè un'organizzazione che sia sempre più veloce, migliore ed economica, cercando di unire questi tre componenti insieme. Una sfida che cerchiamo di portare avanti tutti i giorni in questa azienda/famiglia che conta più di 70 dipendenti qui in Woderfood con parti commerciali sia in Italia che nel territorio elvetico per distribuire il nostro prodotto in tutti i negozi per animali".

Ad oggi l'azienda conta inoltre quasi una ventina di distributori sparti in tutto il mondo: "La nostra strategia/punto di forza - aggiunge Stefano Valli - è nel prezzo. Il prodotto Oasi oggi ha un rapporto qualità prezzo unico in Europa. Non esiste un prodotto a base di carne fresca, disidratata e idrolizzata che dia un rapporto così elevato ai nutrimenti di cane e gatto di cui hanno bisogno, a parità di prezzo". A questo poi va unito il servizio ovvero tutto quello che serve per completare il ciclo di vita del prodotto: allevatori, veterinari, negozianti.

Nel servizio le interviste a Yvonne Valli (Presidente Wonderfood) e Stefano Valli (CEO Wonderfood)