A San Marino un'estate ricca di eventi

È un'estate tutta da vivere quella sammarinese, tra musica, teatro e film all'aperto. La rassegna culturale Copertina, iniziata lo scorso 19 luglio e promossa dalle Segreterie di Stato Cultura e Turismo, in collaborazione con gli Istituti Culturali, l'Ufficio del turismo e Smiaf, sta ottenendo ottimi riscontri di pubblico. Con eventi teatrali come Elettrosciocche, lo spettacolo di Patrizia Bollini, Mara di Maio e Gabriela Praticò, andato in scena giovedì 30 luglio agli Orti Borghesi, oppure cinematografici, come il classico Disney La spada nella roccia, proiettato ieri sera alla Cava dei Balestrieri.



Ma anche l', manifestazione musicale alla sua prima edizione, si sta rivelando un grande successo. Con l'esibizione di artisti come, oppure. Prossimi appuntamenti in programma, stasera al Campo Bruno Reffi, con Sogno d'estate, spettacolo teatrale della compagnia riccionese, e domani, stesso posto, con l'esibizione del gruppo