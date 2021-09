Alla riscoperta dei luoghi del centro con la Giornate europee del Patrimonio, nuovi eventi per la Giornata del Turismo

“Patrimonio culturale: Tutti inclusi”: è lo slogan delle Giornate europee del Patrimonio del Consiglio d'Europa. Momenti per apprezzare le bellezze e la cultura dei diversi territori, nel segno dell'inclusione e dell'accessibilità. A San Marino l'iniziativa si intreccia con la Biennale dei giovani artisti "Mediterranea19": in centro storico tre speciali percorsi performativi - con le visite condotte da Rita Canarezza - in luoghi simbolo della storia sammarinese, dalle Cisterne di Palazzo Pubblico alla Prima Torre, dal Monastero Santa Chiara all'ex galleria Montale.









Durante la visita, l'occasione per conoscere le opere dei giovani artisti della Biennale. Prossima visita: domenica 26 settembre alle 10,30 con partenza dalla Galleria Nazionale. Domenica sarà anche la Giornata mondiale del Turismo curata dalla relativa Agenzia delle Nazioni Unite, guardando a una ripartenza del settore dopo le difficoltà della pandemia. Tra gli eventi in centro, gli itinerari in Città, con ritrovo alle 9 e alle 14 in Piazza Titano, le passeggiate raccontate delle 10,15 e delle 15,15 dal Pianello e l'inaugurazione del Cammino di San Francesco alle 10,15 partendo proprio dalla chiesa di San Francesco.

Nel servizio, l'intervista a Rita Canarezza degli Istituti Culturali