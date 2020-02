ArteFiera in BolognaFiere 2020

Il punto di riferimento per collezionisti e appassionati d'arte è sempre BOLOGNA. L'edizione 2020 guidata per la seconda volta consecutiva da Simone Menegoi incrementa del 5% presenze, visitatori e partecipanti, al quartiere fieristico bolognese per 3 giorni. La proposta artistica è stata imponente: 155 gallerie e 345 artisti coinvolti oltre 350 i collezionisti invitati da partner e sponsor. Molte le novità tra cui le sezioni a invito FOCUS (ricerca moderna dal 900), PITTURA XXI (artisti emergenti) e MAIN SECTION (con le varie tendenze contemporanee per immagini e fotografia in movimento). 5 premi prestigiosi e offerta in public program: opere aperte, performance e LIVE ARTS con installazioni in “levità e poesia” al padiglione 18. Novità dell'anno è stata l'area gastronomica e Vip Loung ospite Giuseppe Palmieri oltre ai piatti gourmet Da Panino dell'Osteria Francescana. Da oggi al lavorosu ARTE FIERA n° 45 del 2021.

