Caino e Abele tra i bambini albanesi

Un lavoro non narrativo ma di ricerca sulla struttura primitiva dei sogni seconda l'interpretazione del Kanun, legge arcaica del nord dell'Albania. Consuetudine sociale e famigliare della gente di montagna. La Besa è il codice d'onore personale che regola le controversie attraverso il principio della VITA PER LA VITA tra parenti. In caso di omicidio i famigliari sono obbligati alla Gjakmarrja: la vendetta di sangue. Chi non 'agisce' da uomo è obbligato a vivere chiuso in casa, fino al perdono reciproco. In mezzo ci sono i bambini che subiscono la vicenda biblica di CAINO e ABELE.

