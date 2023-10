Calexico made in Reggio

I Calexico sono un gruppo di Tucson (Arizona) formatosi a fine Novanta. Sono i principali esponenti di un genere, l'alternative country, caratterizzato dalla fusione di sonorità della musica Tex-Mex con la musica Mariachi e il jazz psichedelico. Il loro stile comprende le più varie influenze: folk, country e indie. I loro brani, spesso solo strumentali, sono generalmente canovacci d'autore di breve durata.

L’album Feast of Wire del 2003 segna una svolta storica, e oggi ne festeggiano i 20 anni in tour con un'unica data italiana a Reggio. Il concerto in teatro è il frutto degli “in-betweeners”, quelli che ci stanno dentro da sempre per migliorare la loro e la nostra vita. La voce, Joey Burns, racconta storie cupe in melodie pesanti 'esplose' in fiati e archi ritmati dalla batteria “oltre il tempo convenzionale” di John Convertino.